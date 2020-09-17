Из-за коронавируса ученики трех школ Усть-Илимска ушли на карантин Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области на карантин из-за коронавируса вновь уходят школьники всем классом. Сразу в трех школах Усть-Илимска выявлены случаи заболевания COVID-19.

«На карантин закрыты отдельные классы: в СОШ №13 им. М.К. Янгеля - восемь классов по заболеваемости ОРВИ, в СОШ №9 - два класса по заболеваемости ОРВИ и один класс по заболеваемости COVID-19, в СОШ №11 – один класс по заболеваемости COVID-19», - сообщает сайт администрации Усть-Илимска.

Стоит отметить, что эти случаи не повлияли на работу школ в целом. В городе открыты все общеобразовательные учреждения. Обучение проходит с выполнением всех требований «коронавирусного» времени – в здание оборудовано несколько входов, всем измеряют температуру, ученики сидят в одном классе, куда приходят на урок педагоги. Помещения дезинфицируют несколько раз в день.

Тем не менее, для того, чтобы закрыть весь класс на карантин достаточно одного заболевшего школьника, поэтому родителей просят следить за здоровьем детей и при малейших симптомах оставлять ребенка дома, чтобы исключить контакты с другими детьми.

Если у родителя был контакт с заболевшим коронавирусом, необходимо сказать об этом учителю. В таком случае для ученика организуют дистанционное обучение.

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