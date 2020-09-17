Ангарчанка вместе с сообщником ограбила своего ухажера на свидании

Тот самый налетчик с кастетом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Обычное свидание закончилось для иркутянина серьезной травмой лица и потерей денег. Мужчина предложил своей знакомой из Ангарска встретиться на улице Трилиссера в Иркутске. Та согласилась, и приехала к ухажеру на такси, за которое тот, как настоящий джентльмен расплатился сам.

Но, сводить даму в ресторан или подарить ей цветы, иркутянин не успел. Как только он отдал деньги за такси, на него напал внезапно появившийся незнакомец. Он ударил мужчину кастетом по лицу, а затем заставил его пройти до квартиры пострадавшего. Там, преступник похитил 18 тысяч рублей и скрылся. Девушка в это время также таинственно исчезла, и перестала отвечать на телефонные звонки. После неудавшегося свидания, иркутянин пошел писать заявление в полицию.

- Нападавшего задержали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался 22-летний ангарчанин, который ранее 7 раз попадался за кражи и грабежи. На допросе он признался, что его сообщницей была та самая девушка, которую обманутый кавалер пригласил на свидание. Кстати, его деньги криминальный дуэт потратил в кабаках сразу после преступления.

При обыске, у задержанного ангачанина нашли тот самый кастет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.