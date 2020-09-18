МЧС: дожди, грозы и заморозки ожидаются 19 сентября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что после нескольких теплых деньков, в Иркутскую область вновь возвращается плохая погода. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября местами в западных, днем в центральных и южных районах возможны дожди и грозы. 19-20 сентября местами по Приангарью - заморозки до 0,-5 градусов. Кроме этого, усилится северо-западный ветер до 15-18 м/с.

- На реках региона прогнозируется повышение уровня воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На Лене, на участке Усть-Кут – Змеиново прогнозируется повышение на 20–35 сантиметров, на Витиме – на 5–20 сантиметров, на реке Ие в Тулуне, вода наоборот понизится на 30–60 см. На остальных реках области погнизится на 5–30 сантиметров.

Во время непогоды, спасатели советуют жителям Приангарья отложить дальние поездки, и по возможности остаться дома.