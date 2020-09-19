Шесть новых светофоров подключат в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Шесть новых светофоров подключают на дорогах Иркутска. Их поставили на аварийных точках, которые определили сотрудники ГИБДД и городской администрации.

Так, накануне, 18 сентября, уже настраивали зеленый свет для пешеходов на бульваре Постышева, скоро подключат и остальные. Как? Процесс довольно интересный.

- Длительность фаз для пешеходов и транспорта вычисляется по специальной формуле, - рассказывает электромеханик МКУ Иркутска «Безопасный город» Михаил Анисимов. - Для расчетов мы замеряем ширину проезжей части, учитываем количество полос на дороге и еще ряд параметров. Результаты вносим в блок управления светофором.

Кроме того, обновят светофоры на пересечениях улиц Трилиссера - 25 Октября, Седова - 4-я Советская, Трилиссера - Седова, Советская - 25 Октября - Парковая. Там добавят зеленого света для пешеходов, а еще сделают тротуары.

КОНКРЕТНО

На каких улицах Иркутска появились новые светофоры

Костычева – Стасова,

Степана Разина, 5,

Чапаева – Первомайская,

Радищева, 130,

бульвар Постышева,

Сурнова.

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