Отключение электроэнергии в Иркутске 20 сентября: список адресов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электроэнергии в Иркутске 20 сентября коснется некоторых домов в Октябрьском, Правобережном и Свердловском районах. Причина - плановые работы на электросетях, чтобы в дальнейшем они работали надежнее. Свет вернется в квартиры в тот же день.

- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - добавляют специалисты иркутской электросетевой компании в аккаунте "Свет38" в "ВКонтакте".

Итак, жителям каких домов надо быть готовыми к отключению электроэнергии в Иркутске 20 сентября? Не будет света в центре города: улицы Трудовая, Депутатская, Трилиссера, Красных Мадьяр, Карла Либкнехта, 5-й Армии, Степана Разина, Российская.

Также отключение электроэнергии в Иркутске 20 сентября затронет улицы Доржи Банзарова, Маршала Конева, бульвар Рябикова (подробный список адресов и времени отключений см. ниже).

Фото: аккаунт "Свет38" в "ВКонтакте".

Фото: аккаунт "Свет38" в "ВКонтакте".

Фото: аккаунт "Свет38" в "ВКонтакте".

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