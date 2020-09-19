Ангарский ХК «Ермак» дома обыграл «Буран». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» удачно провели очередной домашний матч в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» обыграли воронежский «Буран» со счетом 4:1.

В первом периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу. Вперед ангарчан вывел Илья Берестенников. Во втором отрезке гости сумели восстановить равновесие усилиями Александра Черникова. Но нашей дружине удалось уйти на второй перерыв лидерами. Второй точный бросок нанес Дмитрий Костромитин. Ну а в заключительном периоде «оранжевым» удалось уверенно довести дело до победы еще двумя голами в исполнении Арсения Хацея и Максима Горечишникова.

После этой победы «Ермак» поднялся на 5-е место в таблице ВХЛ. Следующий матч ангарчане проведут на своем льду 21 сентября против «Ростова».