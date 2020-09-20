За отказ гасить долг в 3 миллиона рублей на иркутянку завели уголовное дело Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутске уголовное дело возбудили из-за невыплаты долга в три миллиона рублей. Сибирячка заняла крупную сумму и не вернула ее в срок. Кредитор обратился в суд, после за дело взялись судебные приставы.

«Женщине был дан пятидневный срок для добровольного исполнения требований», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Однако, в установленные временные рамки иркутянка не погасила задолженность. Также специалисты установили, что женщина скрывала сведения о получении и расходовании денег.

«Средства она тратила по своему усмотрению, направляла на иные цели, не связанные с погашением долга», - отмечают приставы.

Итогом такого поведения стало возбуждение уголовного дела по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Должнице грозит до двух лет лишения свободы.

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