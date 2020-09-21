Около 58% семей в Иркутской области имеют автомобиль. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Конечно, это не заставит жителей Иркутской области отказаться от машин, даже на один день. В большинстве случаев это просто невозможно, транспорт у человека появился с тех пор, как древние люди приручили лошадь. Но интересна статистика относительно того, как много машин у жителей региона.

- 58% семей в Приангарье имеют легковой автомобиль, - отмечают в Иркутскстате. - Есть у населения и другие средства передвижения. Грузовик имеют 8%, мотоцикл, мотороллер – 2%, столько же владельцев моторных лодок и катеров. Кроме того, в собственности частных лиц зарегистрированы автобусы и микроавтобусы, ими располагает 1% семей, а также мопеды, скутеры (1%).

Конечно, сплошной поток машин на улицах вредит экологии и создает пробки. Но желающих приобрести машину очень много. Практически каждая пятая семья (18,8% ), оценивая свое материальное положение, отметила, что им хотелось бы свое авто, но нет лишних денег. И только 9% из тех, у кого нет своих "колес", заявили, что могут купить машину за свои деньги или за деньги банка, в кредит.

Даже учеников, если они живут далеко от школы, чаще доставляют на уроки личным авто - 8, 8%, а не общественный транспорт - 6,7%.