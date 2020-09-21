За трудоустройство "мертвых душ" в детсад Иркутска заведующая получила срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая детским садом в Иркутске два года действовала по методу Чичикова, трудоустраивая в свое учреждение "мертвые души". Всю работу продолжали выполнять другие сотрудники учреждения, а подставные, которыми были знакомые начальницы, там даже не появлялись.

- Противоправная деятельность 36-летней уроженки Читы была прекращена полицейскими в 2018 году, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Для начисления заработной платы своим знакомым женщина составляла фиктивные документы. Зарплату псевдо-сотрудники получали на банковские карты, после чего денежные средства передавали заведующей.

Так и выяснилось, по версии следствия, что за 2 года она незаконно получила 900 тысяч рублей. Во время обыска у нее нашли трудовые книжки. За мошенничество Октябрьский районный суд года Иркутска приговорил заведующую к 2,6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ребенку 14 лет.