Заплатил за билет в два раза меньше: лайфхак, как в купе проехать дешевле, чем в плацкарте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если вы планируете в ближайшее время ехать куда-то поездом, стоит воспользоваться лайфхаком. Как сделать это дешевле, но с максимальным комфортом. Для этого надо не так много. Перед тем, как оформлять проезд, посмотреть новости на сайте железной дороги. Там бывают полезные. Например, информация о том, что сейчас скидки.

«В рамках акции пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 50% на поезда дальнего следования. Дисконт предоставляется для проезда на верхних полках купе по 30 сентября 2020 включительно», - сообщает пресс-служба железной дороги.

На какие поезда действует? Перечень очень большой, но есть те, которые точно наши. Вот они: № 91/92 Северобайкальск-Москва; - № 71/72 Северобайкальск-Иркутск; - № 362 Иркутск-Наушки; - № 230 Анапа-Северобайкальск; - № 57 Иркутск-Кисловодск; - № 81/82 Улан-Удэ-Москва; № 87/88 Иркутск-Усть-Илимск.

Вы уже догадались, как пользоваться этой скидкой? Да, конечно, все элементарно. Чем покупать верхнюю полку в плацкарте, уж куда удобнее купить такую же в купе. Да еще и дешевле выйдет! «КП» -Иркутск сравнило цены: до Новосибирска можно доехать за три тысячи, в то время как в плацкарте – от 3200. До Москвы билет будет стоит примерно одинаково – около 7 тысяч. Но купе есть купе.