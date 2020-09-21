Первое заседание экологического совета при Общественной палате РФ состоялось в Усолье-Сибирском

Первое заседание экологического совета при Общественной палате РФ состоялся в Усолье-Сибирском.

Экологический совет при комиссии по экологии Общественной палаты РФ начал свою работу. Первое заседание состоялось в Усолье-Сибирском, где Госкорпорация «Росатом» приступила к ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Напомним, «Усольехимпром» - некогда крупнейшее предприятие, которое действовало с 1936 по 2017 годы, на его площадке площадью более 610 гектаров находятся более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории пропитаны опасными токсичными веществами и тяжелыми металлами. Промплощадка включена в состав федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». По поручению президента страны единственным исполнителем работ является экологический оператор – Госкорпорация «Росатом».

«Экологический совет - это новая уникальная конструкция взаимодействия с общественностью. Механизм, который позволит решать не только экологические проблемы города, но и всего региона, - рассказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Участие в первом заседании приняли представители правительства Иркутской области, Госкорпорации «Росатом», АО «Русатом Инфраструктурные решения», Общественной палаты Российской Федерации, администрации Усолье-Сибирское и другие организации. Был утвержден состав и положение совета. Главой избран Виктор Круглов - председатель совета директоров АО «Саянскхимпласт», почетный химик Российской Федерации. Участники обсудили, как ликвидируются отходы накопленного экологического вреда, а также рассмотрели планы по модернизации инфраструктуры и реализации социальных и экономических проектов «Росатома» в Усолье-Сибирском.

«Проект очень сложный, и важно, чтобы с самого начала все неравнодушные люди были в него вовлечены. Создание экологического совета обеспечит контроль и даст старт наиболее перспективным проектам региона. Наша задача не только ликвидировать накопленный экологический ущерб, но и дать развитие городу. Ответственное отношение к среде, где мы работаем, к людям, которые вовлечены в нашу деятельность, – эти принципы, по которым мы будем работать здесь, в Усолье-Сибирском», - рассказал первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Кроме того, и.о заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов отметил, что проблема ликвидации отходов начала решаться. Впереди очень много работы.

«Создавая экологический совет, мы реализуем конституционное право жителей региона на получение объективной информации о состоянии окружающей среды, обеспечиваем качественную коммуникацию всех заинтересованных участников», - отметил он.

Уточним, что сегодня задействовано более 350 сотрудников на ликвидации самых опасных отходов. Это сотрудники «Росатома», МЧС, Минобороны и Роспотребнадзора. Уже вскрыты аварийные емкости с токсичными веществами, их перемещают в другие надежные тары. Подготовительные работы, причем с опережением графика, ведутся на скважинах рассолопромысла, в цехе электролиза и «нефтяной линзе». Что касается города, то внедряется система «Умный город». В долгосрочных планах – создание экопарка на промплощадке и развитие самого города, в частности – помощь в разработке проекта по водоснабжению.