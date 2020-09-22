Землетрясение ночью 22 сентября ощущалось на всей территории Бурятии. Фото: сайт Байкальской геофизической службы.

Подземные толчки, которые так взволновали ночью 22 сентября жителей Иркутской области, ощущались также на всей территории Бурятии. Сибиряки, проснувшиеся из-за тряски, обсуждали землетрясение в соцсетях. К счастью, на этом и закончилось.

- Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщается на сайте ГУ МЧС по Бурятии. - Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов.

Напомним, эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук. В Иркутске ощущались подземные толчки силой в 5-6 баллов в первую волну, в 4 балла - во вторую, которая произошла через 15 минут.

Такие землетрясения расцениваются как сильные. Однако о разрушениях в Иркутской области информации на данный момент также нет.