Иркутянин едва не остался без автомобиля из-за неоплаченного штрафа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Был остановлен сотрудниками ГИБДД. На предложение пройти медицинское освидетельствование на опьянение – дал отказ. Так иркутянин получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Оплачивать его автомобилист не собирался, пока не вмешались судебные приставы.

Приставы объяснили автовладельцу, что погасить задолженность нужно в течение 60 дней. По истечении двух месяцев штраф не был уплачен. Даже после того, как был составлен протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», отдавать деньги сибиряк не стал.

«Неплательщику на праве собственности принадлежит автомобиль марки Honda Accord, 1985 года выпуска. Должностным лицом Управления был составлен акт описи и ареста машины с целью ее дальнейшей передачи на реализацию», - сообщает пресс-служба Управления судебных приставов России по Иркутской области.

Не желая быть пешеходом, мужчина оплатил штраф ГИБДД. Однако, это не освобождает его от разбирательства из-за административного правонарушения – уклонения … - дело отправлено на рассмотрение мировому судье.

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