В Иркутске 16 домов признали объектами культурного наследия.Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

На 16 строений пополнился реестр объектов культурного наследия, зарегистрированных в Иркутске. Все это – усадьбы и жилые дома, построенные в конце ХIХ - начале ХХ веков.

«Среди них выделяется усадьба Рассушина», - отмечают в пресс-службе Правительства Приангарья. – «Это редкий сохранившийся усадебный комплекс, состоящий из трех жилых домов».

Проект постройки создал Владимир Александрович Рассушин – известный иркутский архитектор. Отмечается, что в комплексе за все время его существования не менялась планировка, хотя в 1920-е годы усадьба была муниципализирована и использовалась под жилье.

КОНКРЕТНО

Объекты, включенные в список памятников истории и культуры народов России:

В Иркутске 16 домов признали объектами культурного наследия. Список.

ЦИФРЫ

33 объекта в Иркутской области в 2019 и 2020 году выявили и включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

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