Полицейские поймали грабителя до того, как сибирячка пришла с заявлением
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
- Сейчас парень ограбил бабушку возле дома на улице Мечтателей, - обратились к полицейским очевидцы и назвали точный адрес. – Он у нее кошелек отобрал.
Оперативники угрозыска и полицейские выехали на место, изучили записи с камер наружного наблюдения и получили приметы нападавшего. По видео коллеги из другого отделения полиции опознали в молодом мужчине – 35-летнего братчанина, который отбывает сейчас условный срок за разбой. И это уже не первая его судимость.
«Задержали подозреваемого прямо на рабочем месте», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Похищенные в результате грабежа деньги он не успел потратить, их изъяли в результате досмотра».
Оказалось, что в том районе подозреваемый был по делам с начальником. Когда руководитель отлучился, он и нашел новую беспомощную жертву – 83-летнюю пенсионерку, которая так расстроилась после случившегося, что и в полицию сразу пойти не смогла.
«Она была приятно удивлена, что ее обидчик уже пойман», - говорят полицейские. – «Женщине вернули все похищенные деньги - более 18 тысяч рублей».
А мужчину ждет новое судебное разбирательство, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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