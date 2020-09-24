Полицейские поймали грабителя до того, как сибирячка пришла с заявлением Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Сейчас парень ограбил бабушку возле дома на улице Мечтателей, - обратились к полицейским очевидцы и назвали точный адрес. – Он у нее кошелек отобрал.

Оперативники угрозыска и полицейские выехали на место, изучили записи с камер наружного наблюдения и получили приметы нападавшего. По видео коллеги из другого отделения полиции опознали в молодом мужчине – 35-летнего братчанина, который отбывает сейчас условный срок за разбой. И это уже не первая его судимость.

«Задержали подозреваемого прямо на рабочем месте», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Похищенные в результате грабежа деньги он не успел потратить, их изъяли в результате досмотра».

Оказалось, что в том районе подозреваемый был по делам с начальником. Когда руководитель отлучился, он и нашел новую беспомощную жертву – 83-летнюю пенсионерку, которая так расстроилась после случившегося, что и в полицию сразу пойти не смогла.

«Она была приятно удивлена, что ее обидчик уже пойман», - говорят полицейские. – «Женщине вернули все похищенные деньги - более 18 тысяч рублей».

А мужчину ждет новое судебное разбирательство, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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