Пьяный водитель Тойоты Тундры устроил несколько ДТП в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске на улице Лермонтова накануне задержали водителя внедорожника «Тойота Тундра». Мужчина ехал по городу врезался в транспорт и продолжал путь. Первыми «препятствиями» на его пути стали припаркованные автомобили «Тойота Дюна» и «Тойота Пассо».

Однако, это столкновение водитель посчитал не существенным и поехал дальше. Говоря проще, покинул место ДТП.

«После внедорожник столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Фиат Дукато», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

И снова автомобилист хотел продолжить свое «авторалли», уезжая с места этого ДТП, иркутянин наехал на бордюр. В это время его и задержали подоспевшие сотрудники ДПС.

«46-летний водитель находился за рулем автомобиля с явными признаками опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказался», - рассказали полицейские. – «По счастливой случайности от действий водителя никто не пострадал».

В итоге такое поведение мужчины закончилось составлением административных протоколов по факту трех оставлений места ДТП и одного выезда на встречную полосу.

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