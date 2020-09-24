66-летний сибиряк блуждал в тайге два дня и сам вышел к людям. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Пошел за грибами на несколько часов, а задержался в холодной тайге на два дня. В Тайшетском районе нашелся 66-летний житель поселка Квиток, который пропал без вести еще 20 сентября. В тот день пенсионер не вернулся домой в назначенное время, и его внучка обратилась в полицию. К поискам грибника сразу приступили полицейские, спасатели и волонтеры. Они прочесывали лес пешком, на вездеходах и даже при помощи поискоых собак.

- Оказалось, мужчина в это время ушел в самую глубь леса и потерял ориентир, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Два дня он бродил по тайге, но выход найти не получалось. К счастью, пенсионер взял с собой запас продуктов. Вот только воду ему приходилось пить из родника. Также он обустроил себе ночлег из веток. Спустя два дня, он вышел к размытой дороге, где встретил егеря, который показал ему, как выбраться к людям. Уже через полчаса пенсионер вышел на трассу «Тайшет-Чуна», где его нашли полицейские.

- Теперь, в лес я пойду нескоро, - сказал мужчина, после того, как поблагодарил всех, кто его искал.

Полицейские еще раз советуют жителям Приангарья, которые собираются в лес, брать с собой запас продуктов, спички, заряженный мобильный телефон и яркие и теплые вещи. Ну и конечно, не забывайте рассказать своим близким о точном месте, в которое вы отправляетесь.