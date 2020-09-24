Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: адреса, время отключения и возобновления подачи электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября проведут планово. Время от времени диагностика необходима на всех участках электрических сетей.

Так, в пятницу ее проведут в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах. Конечно, под отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября проведут не на всех улицах четырех районов (см. таблицу).

Время отключения электроэнергии для каждого района – разное: от 30-60 минут до восьми с половиной часов.

«Света» не будет в населенных пунктах Максимовщине, Мамонах, Новой Разводной, на улицах – Красноярская, Пискунова, Ширямова, Марата, Канадзавы, Ленина, Сурнова, Рабочего Штаба, Мало-Якутская, Льва Толстова, Земляничная, Рябикова, Жуковского, Ломоносова и других.

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: адреса

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Октябрьский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Свердловский район. Фото: ИЭСК

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08