Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: адреса, время отключения и возобновления подачи электричества
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября проведут планово. Время от времени диагностика необходима на всех участках электрических сетей.
Так, в пятницу ее проведут в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском округах. Конечно, под отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября проведут не на всех улицах четырех районов (см. таблицу).
Время отключения электроэнергии для каждого района – разное: от 30-60 минут до восьми с половиной часов.
«Света» не будет в населенных пунктах Максимовщине, Мамонах, Новой Разводной, на улицах – Красноярская, Пискунова, Ширямова, Марата, Канадзавы, Ленина, Сурнова, Рабочего Штаба, Мало-Якутская, Льва Толстова, Земляничная, Рябикова, Жуковского, Ломоносова и других.
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: адреса
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Ленинский район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Октябрьский район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Правобережный район. Фото: ИЭСК
Отключение электроэнергии в Иркутске 25 сентября: Свердловский район. Фото: ИЭСК
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