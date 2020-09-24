17 случаев заражения коронавирусом подтвердили в санатории Саянска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В санатории в городе Саянск Иркутской области подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом. Первый случай выявили еще 24 августа, 31 августа положительные тесты были уже у 5 сотрудников. Среди 97 отдыхающих заболевших – не было. 10 сентября число зараженных сотрудников было уже 10, а 15-го – 17.

Как сообщается на сайте администрации города Саянск, здравница прекратила прием отдыхающих. Весь персонал на самоизоляции, под медицинским наблюдением.

«Считаю, что случай вопиющий», - приводят слова мэра города Олега Боровского на сайте мэрии. – «Нельзя быть халатным в ситуациях, от которых зависят здоровье и жизнь людей. В данном случае – не только санатория, но и всего города. Ведь персонал санатория после работы приезжал в город, общался с родными, знакомыми, ходил в магазины, общественные места. Приезжали в город и отдыхающие».

Под наблюдением медиков, 91 сотрудник санатория и 49 контактировавших с ними родственников. У всех заболевших – легкое течение болезни, но так как у некоторых есть еще заболевания, которые могут усугубить состояние – их увезли в госпитали Иркутска и Ангарска.

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