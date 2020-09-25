82 случая заражения коронавирусом выявлено в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Говорить о том, что коронавирус отступает, в Иркутской области пока не приходится. Число выявляемых случаев заражения COVID-19 за сутки после прохождения пика заболеваемости не опускалось ниже 67. За минувшие 24 часа еще у 82 заболевших подтвердилась новая коронавирусная инфекция.

«В больницы в минувшие сутки доставили 46 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Под наблюдением медиков остаются 827 зараженных, еще 811 проходят амбулаторное лечение».

Общее число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 25 сентября 18 745. За сутки выписали 143 поправивших здоровье, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 16 797. К несчастью, не обошлось без летальных исходов и в Приангарье.

Сегодня стало известно о смерти еще двух пациентов от COVID-19. Количество скончавшихся от коронавируса возросло до 222. Еще 88 с таким же диагнозом не справились с сопутствующими болезнями.

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