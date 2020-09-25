Слесарь из Усть-Илимска ради получения кредита перевел мошенникам больше 200 тысяч. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автослесарь из Усть-Илимска перевел мошенникам больше 230 тысяч рублей. Аферисты убедили его в том, что это необходимо для получения ...кредита. Придя в себя и лишившись сбережений, мужчина обратился в полицию.

"Как выяснили сотрудники, пострадавшему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и пояснил, что ему одобрен кредит, и для получения необходимо оплатить услуги банка и страховку. Тот перевел денежные средства на указанный счет. Сейчас телефон лжебанкира недоступен", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция напоминает, что нельзя доверчиво выполнять указания незнакомых людей, данные по телефону. В том числе и те, что связаны с сообщением о блокировке карты, крупном выигрыше, информации о том, что близкий человек попал в неприятную ситуацию. Все надо перепроверять. Сделать это достаточно просто - связавшись с родными или позвонив по телефону.