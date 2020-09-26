Более двух тысяч человек остались без света в Братском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 26 сентября жители нескольких населенных пунктов Братского района остались без электроэнергии. Свет пропал в их домах примерно в 8:30 утра. Аварийное отключение коснулось поселков Добчур и Харанжино, а также села Кобь.

"Без света остаются 529 частных домов, в которых проживают 2265 человек, причем, 346 из них - дети, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также электроэнергия отсутствует в 14 учреждениях социальной сферы".

Над восстановлением подачи электричества уже работают специалисты. На объекте трудятся 7 человек и 2 единицы техники. Надеемся, что в ближайшее время в домах жителей Братского района вновь появится свет.

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