Четыре автомобиля столкнулись на мокрой дороге в Усолье-Сибирском. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"

Около 11 утра на выезде из Усолья-Сибирского произошла авария с участием 4 автомобилей. Все началось с того, что водитель легковушки марки "Тойота" снизил скорость, чтобы не потерять управление на мокрой от дождя дороге. Затем внезапно с ним столкнулся грузовой автомобиль "Митсубиси", который не рассчитал дистанцию и "поцеловал" его задний бампер. Ну а дальше пошла цепная реакция: машины остановились, и в зад грузовика сначала врезался еще один большегруз, в задний бампер которого в свою очередь въехала фура.

"В результате аварии медицинская помощь понадобилась только водителю грузовика "Митсубиси", в задний бампер которого въехал четвертый большегруз", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Причиной ДТП дорожные инспекторы назвали несоблюдение водителями безопасной дистанции. Ведь, если бы они двигались на значительном расстоянии друг от друга и соблюдали скоростной режим, то они бы успели среагировать и не столкнулись бы друг с другом.