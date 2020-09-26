Мужчину, пропавшего три месяца назад, разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

полицейские в Нижнеилимком районе продолжают поиски пропавшего три месяца назад Омара Эфендиева. Последний раз его видели 12 июня 2020 года в поселке Новая Игирма. В этот день в 22:00 он стоял возле магазина "Олимп" - после этого следы мужчины теряются.

"По факту исчезновения 66-летнего Омара Эфендиева заведено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако пока есть шанс, что мужчину можно будет найти живым. Для этого оперативники составили портрет пропавшего. У него кавказский тип лица, телосложение худощавое. На вид 65-70 лет, волосы короткие седые, рост 170-175 сантиметров. Был одеть в голубую бейсболку, темно-синюю мастерку, фиолетовую рубашку, черные брюки и черные туфли. Если вы знаете что-то о местоположении Омара Эфендиева, сообщите об этом в полицию.