Братчанка сгорела заживо в своей бане Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Баня на одном из частных участков в районе Гидростроитель в Братске, загорелась ночью, 25 сентября. Спасатели приехали на место через несколько минут. К этому моменту баня была уже полностью охвачена огнем. Через 7 минут пожар потушили. Под завалами оказалась погибшая женщина. Она сгорела заживо.

- Причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В этот же день в Братске произошел еще один пожар в жилом районе Энергетик. На улице Олимпийская в панельном девятиэтажном доме загорелся балкон одной из квартир на пятом этаже. Там отравление угарным газом получил годовалый малыш. Его госпитализировали.

Спасатели дают трагическую статистику. Всего с начала года в Иркутской области произошел 5291 пожар, погиб 131 человек, еще 117 получили травмы.