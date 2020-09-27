Изнасилование и убийство девушки 14-летней давности раскрыли в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железногорске-Илимском спустя 14 лет удалось раскрыть убийство девушки. Трагедия произошла в июне 2006 года. В один из дней двое приятелей сидели и выпивали в кафе вместе с девушкой, с которой познакомились незадолго до этого. Разгорячившись алкоголем, троица пошла прогуляться по городу. Во время променада мужчины решили изнасиловать свою спутницу. Надругавшись над ней, один из сообщников схватил стеклянную бутылку и начал избивать ей подругу. От полученных травм та скончалась на месте. Изверги скрылись.

Лишь осенью 2020 полицейским удалось выйти на след одного из преступников. 32-летнего мужчину задержали в другом регионе и этапировали обратно в Приангарье. На следственном эксперименте он уже показал, как происходило убийство.

- Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Мужчина заключен под стражу.