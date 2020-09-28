Футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин вновь вызваны в сборную России

Роман Зобнин №11 и Федор Кудряшов №13 снова в сборной России! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболисты из Иркутской области снова в сборной России! 33-летний братчанин Федор Кудряшов, а также 26-летний иркутянин Роман Зобнин получили вызов в национальную команду от главного тренера Станислава Черчесова. Наши парни будут готовиться к контрольному матчу со Швецией, который пройдет 8 октября. А также к играм Лиги наций против Турции (11 октября) и к игре против Венгрии, которая намечена на 14 октября. Полный состав команды опубликовали на сайте Российского футбольного союза.

Напомним, Роман Зобнин и Федор Кудряшов выступали за национальную команду на домашнем чемпионате мира 2018 года. Тогда наша дружина добралась до четвертьфинала.Также на мировом форуме сыграл защитник из Бурятии Владимир Гранат.

ДОСЬЕ "КП"

Роман Зобнин

Родился 11 февраля 1994 года в Иркутске

Амплуа: полузащитник

Футболом начал заниматься в футбольной команде «Звезда» (Иркутск). В 10 лет переехал в Тольятти.

Клубы в карьере: «Академия» (Тольятти), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва)

Достижения: чемпион России 2017, обладатель Суперкубка России 2017, бронзовый призер чемпионата России 2018.

Федор Кудряшов

Федор Кудряшов родился в поселке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области.

В 9 лет он переехал с семьей в Братск, где и начал заниматься футболом. Кроме братского "Сибиряка" Федор играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек» и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов. Сейчас выступает за турецкий "Антальяспор".

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