Военные перенесли более 16 тонн опасных веществ из аварийных емкостей на Усольехимпроме. Фото: Минобороны РФ

Специалисты сводного отряда Министерства обороны России приехали в Усолье-Сибирское. Их задача - обеспечить безопасность на работах по перетариванию опасных химических веществ из аварийных емкостей на «Усольехимпроме».

- Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты применяли авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М, - сообщили в пресс-службе Минобороны России. - Это позволяло ставить высотную водяную завесу для предотвращения распространения ядовитого облака в случае развития аварийной ситуации.

Что касается безопасности личного состава, то после работ в опасной зоне, бойцы проходят обработку на универсальной станции.

Добавим, что отряд Минобороны в Усолье-Сибирском также выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, мониторит химическую обстановки, а также берет отбор проб для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Всего с начала работ, отряд перенес более 16 тонн опасных веществ.