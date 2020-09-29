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В ЗС одобрили кандидатуру Эльвиры Бондаревой на пост Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

Она занимает должность советника
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Комитет по госстроительству одобрил внесение кандидатуры Эльвиры Бондаревой на пост Уполномоченного по правам человека.

Комитет по госстроительству одобрил внесение кандидатуры Эльвиры Бондаревой на пост Уполномоченного по правам человека.

Члены комитета по госстроительству Законодательного Собрания согласовали кандидатуру Эльвиры Бондаревой на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Вопрос будет рассмотрен на сессии областного парламента 30 сентября.

Последние восемь лет Эльвира Бондарева работала в аппарате Уполномоченного в должности советника. Она является заслуженным юристом Иркутской области.

Ранее пост омбудсмена Приангарья пророчили Андрею Лабыгину. Но его кандидатура была отозвана губернатором после предложения ему стать Уполномоченным по правам предпринимателей в регионе – должность стала вакантной в связи с уходом Андрея Капитонова досрочно по собственному желанию.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели и рекомендовали принять во втором и окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области». По нему два областных закона, касающихся статуса депутата Заксобрания и органов местного самоуправления приводятся в соответствие с изменениями федерального законодательства.