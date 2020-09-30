В ЗС одобрили меры поддержки для некоммерческих организаций в Иркутской области

В первом чтении приняты законопроекты о поддержке некоммерческих организаций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом чтении приняты законопроекты о поддержке некоммерческих организаций на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Как пояснила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, многие некоммерческие организации, которые занимаются социально значимой деятельностью, пострадали из-за коронавируса.

Однако на государственную поддержку по закону могут рассчитывать только НКО, имеющие официальный статус социально-ориентированных. И в тоже время не все организации могут получить такой статус, несмотря на значимость для общества их дел. По мнению парламентариев, необходимо в 2020 году оказать поддержку таким некоммерческим организациям.

Проект закона предусматривает такие формы поддержки, как имущественная, финансовая, экономическая, информационная и организационная. После принятия закона на помощь смогут рассчитывать около двух тысяч организаций. Предполагается, что закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Также в первом чтении одобрен законопроект «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», внесенный губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Документом предлагается дополнить перечень видов деятельности, которые являются условием для признания организации социально ориентированной.