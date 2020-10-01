Виктория Дворниченко будет внештатным советником губернатора Иркутской области. Фото: Правительства Иркутской области

Заслуженный врач России, онколог Виктория Дворниченко назначена внештатным советником губернатора Иркутской области. Об этом региональные власти сообщили 1 октября. Распоряжение уже подписано главой Приангарья Игорем Кобзевым.

Накануне стало известно, что Виктория Владимировна покинула пост главного врача в Иркутском онкодиспансере, который она возглавляла 25 лет.

«Исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Игорь Журавлев, который ранее занимал должность заместителя главного врача онкодиспансера», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

СПРАВКА «КП»

Виктория Дворниченко – Почетный гражданин города Иркутска, Заслуженный врач России - родилась в 1947 году в Иркутске, здесь же в 1972-ом с отличием окончила Иркутский государственный медицинский институт. Всю свою жизнь посвятила борьбе с раковыми заболеваниями. Под ее руководством объем хирургических операций онкобольных в регионе увеличился в три раза, медики разрабатывали и внедряли современные методики комплексного лечения злокачественных опухолей. Дворниченко лично провела более 10 000 операций, используя новые, зачастую уникальные технологии. На базе онкодиспансера появились профилактические центры.

Награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», благодарностью Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Орденом Дружбы.

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