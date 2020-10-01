С 1 октября «комендантский час» для детей в Иркутске начинается с 22.00

Внимание, родители! «Комендантский час» в Иркутской области с 1 октября 2020 года станет на один час длиннее, и будет начинаться не с 23.00 часов, как в летнее время, а с 22.00. Напомним, по закону несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 6:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

- Эти меры направлены на профилактику преступлений в отношении детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В списке мест, запрещенных к посещению ночью, улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и места для развлечений и досуга, где продают алкоголь. Полицейские будут проводить рейды, и если обнаружат ребенка одного, его родителям грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Если полицейским не удастся передать ребенка родителям, его отвезут на время в приюты или реабилитационный центр для несовершеннолетних.