Еще три человека умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области еще три человека умерли от COVID-19. Прирост заражений, увы, увеличивается: за сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 117 человек. Об этом сообщает оперштаб региона утром в пятницу, 2 октября.

Общее число инфицированных в Приангарье с начала пандемии коронавируса -19 393 человек. К счастью, большая часть пациентов уже побороли болезнь - 17 301 человек, в том числе 81 выздоровевший за прошедшие сутки.

В медучреждениях сейчас лечится от COVID-19 1152 человек (за сутки госпитализировали 27 пациентов из них). Борются с инфекцией дома 615 пациентов.

От заразы умерли в общем счете 236 пациентов в Иркутской области, а от других болезней - еще 89 сибиряков, у которых тоже был коронавирус.

В общем, расслабляться пока рано. Напомним, в регионе продлен масочный режим, а до 12 октября - больничные для людей 65 лет и старше.