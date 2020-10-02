Стало известно, в каких районах Иркутской области больше заболевших COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области уровень заболеваемости коронавирусом различается по районам. Где заболевших больше?

- Самая высокая заболеваемость сохраняется в шести территориях: это Бодайбинский и Усть-Кутский районы (за счет вахтовых рабочих), на третьем месте сейчас Эхирит-Булагатский район, затем Иркутск, Иркутский и Баяндаевский районы, - рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Наиболее спокойная ситуация в Зиминском, Чунском, Балаганском и Тулунском районах.

В Иркутской области болеют коронавирусом, в основном, люди в возрасте 30-49 лет. Чаще других заражаются рабочие, пенсионеры, медработники. Бессимптомно болеют 57% пациентов.

Напомним, из-за коронавируса в регионе сейчас полностью закрыты на карантин три школы. Общее число заражений инфекцией с начала пандемии в Приангарье - 19393 случая.