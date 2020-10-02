Названы сроки плановой вакцинации от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область ранее пришли первые 42 двукратные вакцины от коронавируса. Их поставили добровольцам из числа медработников. Осложнений и каких-либо реакций у них пока не обнаружили.

- Мы ожидаем поступление вакцины в большем объеме, она распределится по территориям. Плановая вакцинация начнется в следующем году, - сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Сейчас также важна массовая вакцинация от гриппа, чтобы ситуация по заболеваемости не усложнилась. Уже больше 500 тысяч доз израсходовано, ожидается еще одна поставка. Сейчас привито 20% населения, планируется поставить "укол здоровья" 50-60% местных жителей.

Тем временем, заболеваемость коронавирусом сейчас выше всего в Бодайбинском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском районах, а также в Иркутске, Иркутском и Баяндаевском районах Иркутской области.