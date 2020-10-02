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Общество

Депутаты ЗС призвали жителей Приангарья соблюдать меры безопасности из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ситуацию с COVID-19 обсудили на депутатском штабе в областном парламенте
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Областные парламентарии просят жителей соблюдать меры безопасности для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Областные парламентарии просят жителей соблюдать меры безопасности для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области призвали жителей соблюдать масочный режим и другие меры безопасности для профилактики распространения коронавируса. Сейчас ситуацию с COVID-19 осложняет и сезонные ОРВИ и грипп, которые могут усугубить осложнения. Об этом шла речь на заседании Депутатского штаба в областном парламенте.

Зампред правительства региона Валентина Вобликова сообщила, что на 2 октября зарегистрировано 19,4 тыс. случаев коронавируса, что составляет 809,8 на 100 тысяч населения. Это выше, чем показатель по России. На лечении находятся 1734 пациента, в тяжелом состоянии – 37 человек. Заболевание протекает с клиникой внебольничной пневмонии – в более чем 14% случаев, ОРВИ – 28%, бессимптомно -57-58% случаев. Умерли 325 человек.

Также первые 40 вакцин от COVID-19 уже поступили в Приангарье, прививки поставили добровольцы-медики.

«Наша приоритетная задача – донести до жителей необходимость соблюдения масочного режима и других мер профилактики. Сегодня от дисциплинированности каждого из нас зависит здоровье и жизни других людей, особенно преклонного возраста», - подчеркнул глава ЗС Александр Ведерников.

Вице-спикеры Кузьма Алдаров и Ольга Носенко также призвали жителей региона быть максимально дисциплинированными, чтобы уберечь себя и своих близких.