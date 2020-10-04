Пенсионерка в Черемхове потеряла карту с нацарапанным пин-кодом и лишилась 50 тысяч

Подозреваемый в краже денег с карты пенсионерки попал на видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Черемхове ищут мужчину, который мог украсть 50 тысяч рублей с банковской карты 77-летней пенсионерки.

Пожилая женщина забыла карту на стуле в парикмахерской. А на ней был нацарапан пин-код, чтобы не забыть цифры в нужный момент. Заметив это, потерянную карту, очевидно, прикарманил другой клиент парикмахерской, а затем с легкостью снял с нее все чужие сбережения.

- Камера видеонаблюдения зафиксировала его внешность, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Правоохранители призывают мужчину явиться в ближайший отдел полиции для разъяснений.

Судя по кадрам, он темноволосый, выглядит довольно молодо. Тех, кто по видео узнал подозреваемого, также просят обращаться в полицию.

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