Девушка выпала с пятого этажа в Приморском микрорайоне Иркутска

Девушка выпала с пятого этажа дома в Приморском районе Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском микрорайоне Иркутска вечером 4 октября из окна пятого этажа жилого дома выпала девушка. Очевидцы сразу окружили ее, накрыли теплым покрывалом, чтобы пострадавшая не замерзла до приезда врачей, вызвали скорую помощь. Сообщение об этом появилось в одной из местных групп в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области "Комсомолке" подтвердили ЧП, пояснив, что выпавшая из окна девушка осталась жива. О ее состоянии информация уточняется. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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