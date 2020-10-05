Два человека погибли на пожаре в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь вспыхнул накануне вечером в деревянном доме на улице Жуковского. Приехавшие пожарные увидели, что у здания уже горит кровля.

- Хозяева дома, скорей всего, внутри, - сообщили сотрудникам МЧС очевидцы.

Увы, спасти их не удалось. Спасатели нашли их уже мертвыми. Женщину обнаружили на диване, мужчину – в туалете. Им было по 63 года. У специалистов уже есть предполагаемая причина пожара.

«Осмотр места пожара показал, что возгорание могло начаться по электротехнической причине от холодильника», - рассказал пресс-службе МЧС эксперт испытательной пожарной лаборатории капитан внутренней службы Руслан Морозов. – «В качестве наиболее вероятной причины рассматриваем короткое замыкание».

На тушение ушло 35 минут, поврежден дом на площади 80 квадратных метров, еще более часа потребовалось на ликвидацию последствий.

В МЧС отмечают, что в Приангарье увеличилось число пожаров. За минувшие выходные их произошло – 48. По сравнению с прошлым годом это более чем в два раза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08