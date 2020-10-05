Зарплата учителей в Иркутске 2020: кому какие доходы обещают Фото: Мария ЛЕНЦ

Ко Дню учителя занимательную аналитику составил HeadHunter - какие преподаватели востребованы в нашем регионе, и какая ждет зарплата учителей в Иркутске 2020. Речь, кстати, не только о школьных уроках, но и о дополнительных курсах, о занятиях с дошкольниками (больше 9% вакансий - дистанционные).

За три месяца число вакансий для преподавателей в Приангарье выросло на 21%. Чаще всего в сфере образования ищут гуманитариев, преподавателей иностранных языков, информатики, физики и химии. Средняя зарплата учителей в Иркутске 2020, судя по объявлениям, - 30 тысяч рублей. Около 51 тысячи в месяц может заработать учитель информатики, 42 тысячи рублей - математик, 35 тысяч - учитель английского, 20 тысяч рублей - физрук.

Такова зарплата учителей в Иркутске 2020, по крайней мере, столько предлагают работодатели.