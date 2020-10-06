Иркутский «Зенит» разгромно проиграл питерскому «Зениту-2». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» неудачно начали новую выездную серию в Профессиональной футбольной лиге. В Санкт-Петербурге наша команда разгромно проиграла «Зениту-2» со счетом 0:4.

В первом тайме в ворота иркутской дружины влетел один мяч. Нашего голкипера Максима Счастливцева распечатал Кирилл Кравцов. Серьезную заявку на победу хозяева поля сделали в дебюте второго отрезка, когда за 10 минут забили два мяча. Отличились Никита Симдякин и Станислав Крапухин. Ну а еще через 9 минут все вопросы о победителе встречи снял все тот же Никита Симдякин, который оформил дубль. Безоговорочная победа подопечных известного в прошлом футболиста, а ныне тренера Владислава Радимова.

Следующий матч иркутский «Зенит» проведет также в Санкт-Петербурге. 9 октября наши парни встретятся с местной «Звездой».