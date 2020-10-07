Прокуратура проверит масочный режим в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По предприятиям Иркутска снова пойдут рейды. В их составе будут специалисты мэрии совместно с представителями правоохранительных органов. Задача проверок - выяснить, как соблюдаются ограничения, санобработка и масочный режим в связи с коронавирусом.

-В первую очередь это коснется торгово-развлекательных центров, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и общепита, - сообщают в администрации Иркутска. - С такой инициативой выступили представители прокуратуры. В связи с ростом количества заболевших в городе предложение было поддержано.

Во время проверок на особом контроле будет использование масок и перчаток, антисептиков, проветривание воздуха, уборку с дезинфекторами, соблюдение социальной дистанции.

КОНКРЕТНО

Как накажут нарушителей ( сумма штрафа)

На должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

На индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на предприятие – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если нарушение повторное, то штрафы вырастают в разы и могут достичь 500 тысяч для руководителей, миллиона рублей - для ИП и такой же суммы, либо приостановлении деятельности на три месяца для фирм.