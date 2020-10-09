Семь человек спасли на пожарах в Иркутской области 9 октября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области за ночь 9 октября произошло семь пожаров. В Иркутске на улице Лермонтова вспыхнул огонь на втором этаже девятиэтажки. Горела входная дверь в квартиру. Хозяйка была заблокирована там. Пожарным позвонили около двух часов ночи.

«До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались семь человек», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудниками газодымозащитной службы через подъезд, а также с использованием приставных лестниц к окнам были спасены еще четверо – две мамы с детьми. Справились пожарные с огнем за 10 минут. Еще час ушел на обследование места происшествия.

«Причиной пожара мог стать поджог», - говорят пожарные. – «Так же есть информация, что накануне вечером, за три часа до случившегося кто-то уже вызывал нас по этому адресу, но тогда вызов оказался ложным».

Еще три человека этой ночью были спасены в Нижнеудинске. Пожар разгорелся там около четырех часов утра. Огонь был на первом этаже, но дым отрезал путь жильцам верхних этажей. Их вывели спасатели.

«Горевшая квартира - нежилая, она была открыта для доступа посторонних лиц, чем пользовались люди без определенного места жительства», - отмечают в МЧС. – «В квартире загорелась мебель. Причина возгорания, вероятно, неосторожное обращение с огнем».

Жилые помещения от огня не пострадали.

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