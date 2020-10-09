Продления осенних каникул в Иркутске из-за коронавируса не будет
Фото: Иван ВИСЛОВ
Родителей школьников и самих учеников сейчас весьма интересует вопрос: продлят ли осенние каникулы в Иркутске? Ответ на этот вопрос дали 9 октября в администрации города – продления каникул не предвидится. Также как и повсеместного дистанционного обучения.
«Общеобразовательные учреждения Иркутска не планируют переводить на полное дистанционное обучение», - сообщает мэрия регионального центра. - «Ситуация сложная, но она управляемая».
На сегодняшний день в Иркутске дома получают знания ученики 74 классов в 38 школах города. Это всего лишь 2115 учеников из 85 тысяч школьников. Ответственность за соблюдение самоизоляции учащимся, в классе которого был выявлен случай заражения коронавирусом, в этом случаи ложиться на родителей.
«Нужно дождаться отрицательного результата теста, только потом возвращаться к очному обучению», - отмечают в администрации Иркутска.
Известно также, что уже 60 классов побывали на карантине, благополучно вышли из него и снова вернулись в школы.
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