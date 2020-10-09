Пенсионерам Иркутска объяснили, что заявления на обмен проездных писать не нужно

Пенсионерам Иркутска объяснили, что заявления на обмен проездных для проезда в транспорте писать не нужно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Иркутской области не нужно подавать заявление на замену электронного социального проездного билета. Об этом льготников, проездные билеты которых из-за сбоя системы оказались временно заблокированы, уже предупреждали. Новые документы начали выдавать в МФЦ Иркутска и Ангарска с 30 сентября, и сразу же образовались огромные очереди из тех, кто пришел писать заявления.

-Этого делать не нужно, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области, - Всем, кто имеет право на льготу необходимо будет дождаться звонка с приглашением в офисы многофункционального центра «Мои документы», где и произойдет замена проездного документа на новый.

С 4 октября все имеющиеся электронные проездные разблокированы и ими можно и нужно пользоваться еще четыре месяца. За это время и произойдет их постепенная, в организованном режиме и без очередей, замена на новые.