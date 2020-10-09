Еще три коронавирусных госпиталя откроют в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще три коронавирусных госпиталя откроют в Иркутской области на базе медучреждений. Одно из таких - факультетские клиники Иркутского государственного медицинского университета. Также койки для больных развернут на базе кожно-венерологического диспансера в Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева сообщила, что в первую волну COVID-19 в регионе максимум было 3384 койки для больных, а сейчас - уже 2513.

Также она рассказала о тестировании на коронавирус.

- Каждый день в Иркутской области делается от 4,5 до 6,5 тысяч тестов на COVID-19, - сказала Наталия Ледяева. - Мы должны ежедневно тестировать 150 человек на 100 тысяч населения. У нас этот показатель - 251 человек на 100 тысяч.

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