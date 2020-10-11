Трое ангарчан грабили прохожих, нападая на них с газовым баллончиком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ангарске перед судом предстала банда грабителей, которая нападала на прохожих с газовым баллончиком. Налетчики – двое мужчин и женщина – орудовали в основном по вечерам, когда на улице уже темнело.

В темном переулке грабители поджидали свою жертву, брызгали ей в лицо из баллончика, отбирали деньги и сотовые телефоны и убегали. От действий налетчиков пострадали шесть человек, которые в общей сложности лишились 65-ти тысяч рублей.

- Мужчины уже были ранее судимы за кражи, женщина к уголовной ответственности не привлекалась, - рассказали в пресс-службе Ангарского городского суда. – При назначении наказания суд учитывал роль и степень участия в совершении преступлений каждым из подсудимых.

В итоге 30-летние мужчины получили наказание в виде четырех лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Их 31-летнюю подельницу суд приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08