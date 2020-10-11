Зоогалерея временно закрылась в Иркутске из-за угрозы распространения COVID-19. Фото: Иркутская зоогалерея.

С понедельника, 12 октября, временно приостановила свою работу Иркутская зоогалерея. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Причина временного прекращения работы – стремительно распространяющийся коронавирус, который угрожает не только посетителям и сотрудникам зоопарка, но и его обитателям. В первую очередь, обезьянам.

- У нас живут приматы, которые подвержены заражению всеми человеческими инфекциями, - говорит координатор зоопарка Людмила Ивушкина. – Больные посетители могут запросто заразить не только сотрудников, но и создать угрозу для обезьян.

Людмила Ивушкина отметила, что в зоопарк приходит достаточно много посетителей с явными признаками ОРВИ. А поскольку коллектив в зоогалерее небольшой, многие рискуют заразиться. И если даже обычный грипп посадит на самоизоляцию небольшую часть сотрудников, дальше работать будет просто некому.

- Помимо этого, мы не хотим принимать участие в ухудшении статистики по коронавирусу, которая и без того пугает, - уточняют в зоогалерее. – Объяснить всем посетителям идею про ношение масок и соблюдение социальной дистанции бывает очень сложно.

Если обстановка с коронавирусом в Иркутске не ухудшится и дальше централизованно власти не введут общие ограничительные меры, то с 17 октября зоопарк снова распахнет свои двери для любителей пообщаться с животными.

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