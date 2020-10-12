Иркутские студенты стали финалистами конкурса «Космофест Восточный – 2020»

Председатель Законодательного Собрания поприветствовал иркутских студентов -финалистов конкурса «Космофест Восточный – 2020».

Председатель областного парламента Александр Ведерников принял участие во встрече губернатора Приангарья со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета - финалистами Всероссийского конкурса молодежных проектов по космической деятельности «Космический инновационный конвент «Восточный 2020» в рамках V Всероссийского молодежного космического фестиваля «КосмоФест Восточный – 2020».

«Особенно важно, что вами двигали не миражи пьедестала, а подлинный научный интерес. Так начинались многие достижения нашей страны. Благодаря нашим соотечественникам, молодым инженерам, мы первыми запустили ракеты в космос. И этот фестиваль – одна из форм синергии, когда научная школа, опыт, авторитетные наставники сочетаются с задором творчества, незашоренностью юношеского ума. От имени Законодательного Собрания области, желаю успехов на твердом топливе!», - сказал Александр Ведерников.

Студенческая команда ИРНИТУ представила работу «Модель ракеты для проверки систем стабилизации». Разработка началась в 2019 году, а идея принадлежит третьекурснику Института авиамашиностроения и транспорта Максиму Попову. Сейчас в команде - 11 человек, научный руководитель - доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРНИТУ, кандидат технических наук Роман Кононенко.