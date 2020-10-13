Представляясь сотрудниками ФСБ и банков мошенники похитили у сибиряков 700 000 рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутской области растет число мошеннических схем, с помощью которых преступники выманивают деньги у сибиряков. Злоумышленники теперь представляются не только сотрудниками банков, но и прокуратуры, ФСБ, различных министерств.

Так, «сотрудница ФСБ» убедила 80-летнюю женщину из Шелехова пойти к банкомату и перевести деньги на нужный счет. Что пенсионерка и выполнила, «подарив» аферистам 15 тысяч рублей. 400 тысяч рублей мошенникам перевела жительница Усолья, которой пообещали компенсацию за покупку медицинских препаратов, приобретенных ранее. Деньги она переводила в качестве оплаты комиссий и за банковские услуги.

«Наиболее популярным у аферистов остается звонок от имени сотрудника банка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - «Лжебанкиры» за сутки обманули 3 человек, похитив у них 160 тысяч рублей».

Также мошенники ввели в заблуждение инженера, который хотел купить шахматы за 15 000 рублей через Инстаграм, иркутянина, покупавшего билеты за 7000 рублей в Краснодар. Еще 9000 рублей перевела девушка, поверив сообщению в соцсетях с просьбой дать в долг. Письмо пришло от дяди, страницу которого взломали.

Только за сутки «заработок» мошенников только в Приангарье составил более 700 000 рублей, а за год им удалось преступным образом похитить свыше 250 миллионов рублей у 5000 сибиряков.

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